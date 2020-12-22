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Фото дня от сыктывкарца: сказочный декабрьский лес, каким его видят птицы
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Фото дня от сыктывкарца: сказочный декабрьский лес, каким его видят птицы

22 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
@a.zezegov
Горожане делятся красивыми кадрами

@a.zezegov

- Ну что, зиму уже публиковать можно? Какая то странная она получается, то мороз -30, то +1 (как сегодня). А что происходит в Краснодаре и Крыму, вы видели?

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#madrussians#canonru#lanscape_russia#djimavicmini#photorussia#folkgreen#canon200d#folkscenery
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