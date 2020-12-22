Фото дня от сыктывкарца: сказочный декабрьский лес, каким его видят птицы

@a.zezegov

- Ну что, зиму уже публиковать можно? Какая то странная она получается, то мороз -30, то +1 (как сегодня). А что происходит в Краснодаре и Крыму, вы видели?

#canonrussia#natgeoru#dji#wildernesstones#rtgtv#russianexplorers#showmerussia#divine_forest

#madrussians#canonru#lanscape_russia#djimavicmini#photorussia#folkgreen#canon200d#folkscenery

#outside_project#canonrus#canon#vsco#folkgood#djimini2#djiglobal#сыктывкар#коми#республикакоми

#сыктыакар#фотоманитнас

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.