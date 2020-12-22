Фото дня от сыктывкарца: сказочный декабрьский лес, каким его видят птицы

Фото дня от сыктывкарца: сказочный декабрьский лес, каким его видят птицы22 декабря 2020
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@a.zezegov
Горожане делятся красивыми кадрами
@a.zezegov
- Ну что, зиму уже публиковать можно? Какая то странная она получается, то мороз -30, то +1 (как сегодня). А что происходит в Краснодаре и Крыму, вы видели?
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22 декабря 2020, 17:10
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