Жителей Коми начали оповещать о результатах анализа на COVID-19 по СМС

В республике заработала система СМС-оповещений о результатах анализа на COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

Теперь жителям региона не нужно обращаться на call-центры поликлиник и «горячую линию» Минздрава, чтобы узнать результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Решение об открытии в регионе амбулаторных ковидных центров, а также о создании системы бесплатного такси и смс-оповещения о результатах ковид-тестирования принял Глава Республики Коми Владимир Уйба.

По поручению Министерства здравоохранения Республики Коми ввести смс-оповещение рекомендовано всем медицинским организациям региона. Такая технология поможет ускорить оповещение пациентов о результатах исследования на COVID-19.

- Перед сдачей анализа пациентам или их законным представителям предлагается заполнить согласие на СМС-оповещение с указанием номера мобильного телефона. Результат теста вводится медицинскими работниками в республиканскую информационно-аналитическую медицинскую систему, откуда СМС автоматически направляется на мобильный телефон пациента. В СМС прилагается результат исследования и ссылка на алгоритм действий пациента. Коснется это только амбулаторной службы. Пациенты, находящиеся на стационарном лечении, будут получать информацию о результатах от лечащего врача, – отметила директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Булдакова.

Напомним, наи 22 декабря в Коми лабораторно подтверждено 27 791 (+283) случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 24 603 (+357) человека. Всего с начала пандемии умерло 525 (+​​​7) пациентов.

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