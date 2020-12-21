Фото дня в Сыктывкаре: морозный солнечный день и потрясающий закат

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Фото дня в Сыктывкаре: морозный солнечный день и потрясающий закат21 декабря 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Морозный солнечный день и потрясающий закат
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