В Госдуме поддержали закон об ужесточении контроля над соцсетями

Комитет по информационной политике поддержал ко второму чтению законопроекта поправки в закон «Об информации», увеличившие содержание документа почти вдвое. Парламентарии хотят обязать соцсети с посещаемостью более 500 тыс. пользователей в сутки с 1 февраля 2021 года мониторить контент и блокировать информацию, запрещенную в России.

Как сообщалось ранее, депутаты вернулись к спорному законопроекту о регулировании соцсетей, внесенному депутатами от ЕР Сергеем Боярским и Андреем Альшевских еще в 2017 году. К правке проекта подключился глава комитета единоросс Александр Хинштейн, пишет «Коммерсантъ».

Список противоправной информации, которую должны отслеживать владельцы соцсетей, сильно расширился, теперь не допускается также распространение информации:

— порочащей граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями;

— выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции или органам госвласти;

— содержащей призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Под «социальной сетью» в проекте понимается сайт (или страница сайта), пользователи которого распространяют через свои персональные страницы информацию на русском языке (и языках народов России). Кроме того, на данном сайте может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания российских потребителей. При этом доступ к ресурсу в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории России. В случае выявления противоправной информации владелец соцсети обязан «незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней». Если он сам не может оценить информацию, то обязан ее заблокировать и в течение суток направить в Роскомнадзор, который передаст запрос «в уполномоченные государственные органы для принятия решений».

Пользователь соцсети вправе обратиться к ее владельцу с жалобой, которую тот обязан рассмотреть в течение 3 дней и принять решение. В случае несогласия с решением сети пользователь может обратиться в Роскомнадзор. Лица, чьи интересы были нарушены владельцем социальной сети, вправе обратиться в суд с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме того, депутаты предлагают создать реестр соцсетей, после включения в него информационного ресурса владелец социальной сети обязан в течение двух месяцев «привести правила использования сети в соответствие с требованиями этого закона».

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении завтра, 22 декабря. Предполагается, что, если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 февраля.

Напомним, согласно первоначальным поправкам депутатов в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «оператор социальной сети» обязан «ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой «противоправный контент, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений» или информацию, «порочащую честь и достоинство другого лица». Ранее администрация президента и Белый дом высказали свои замечания к законопроекту, указав, что блокировать или удалять сообщения в соцсетях можно только по решению суда, за исключением случаев, уже описанных в законе. Законопроект был принят в первом чтении в апреле 2018 года.

Сергей Боярский и Андрей Альшевских также внесли поправки в КоАП, согласно которым в случае отказа от удаления такого рода информации физическим лицам будет грозить штраф до 5 млн руб., а юридических лиц – от 30 млн до 50 млн руб. Эти поправки также прошли первое чтение.

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