Фото дня от сыктывкарца: красота звездного неба

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Фото дня от сыктывкарца: красота звездного неба20 декабря 2020
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@_kirya_10 / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре 20 декабря
Последние несколько дней в Сыктывкаре стояли сильные морозы. Однако в этом есть и плюс - небо было чистым, а значит, можно было делать великолепные снимки. Этим и воспользовался автор снимка, который попадает в нашу рубрику «Фото дня».
@_kirya_10
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20 декабря 2020, 19:30
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