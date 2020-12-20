Фото дня от сыктывкарца: красота звездного неба

Последние несколько дней в Сыктывкаре стояли сильные морозы. Однако в этом есть и плюс - небо было чистым, а значит, можно было делать великолепные снимки. Этим и воспользовался автор снимка, который попадает в нашу рубрику «Фото дня».

@_kirya_10

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