Пожилых россиян могут начать прививать от коронавируса уже на следующей неделе

Массовая вакцинация от COVID-19 людей старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели», пишет ТАСС.

Как отметил глава Минздрава, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет. И в ведомстве очень надеются начать вакцинацию уже на следующей неделе. Мурашко также рекомендовал вовлечь в вакцинацию пациентов с сахарным диабетом.

На 20 декабря в Коми лабораторно подтверждено 27 226 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 23 911 человек. Всего с начала пандемии умерло 511 пациентов.

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