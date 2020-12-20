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Эксперты озвучили проблемы с автоматической коробкой передач в зимнее время

Эксперты озвучили проблемы с автоматической коробкой передач в зимнее время

20 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Названы проблемы с АКПП зимой
Несмотря на удобство трансмиссии, она может огорчить автовладельцев

Эксперты назвали четыре проблемы с автоматической коробкой передач, которые чаще всего проявляются зимой. Описание дает портал «Автоновости дня».

Проблема №1 - невозможно завести машину, в которой разрядился аккумулятор, с «толкача». На механической КПП это делается просто, а вот авто с АКПП придется везти в сервис на эвакуаторе. 

Проблема №2 - прогрев.  Автоматическая коробка требует прогрева не меньше, чем двигатель. Это означает, что резкие старты и пробуксовки в начале поездок ей противопоказаны. 

Проблема №3 - межсервисный интервал. Относительно механической КПП он короткий. Менять масло в «автомате» нужно примерно в два раза чаще, чем в «механике». 

Проблема №4 - застревание. Если машина с АКПП попала в «снежный плен», вытащить ее в раскачку практически невозможно. При этом длительная пробуксовка чревата перегревом и сокращением ресурса трансмиссии. 

Ранее мы писали о том, что МВД утвердило шесть оснований для недопуска кандидата в водители к экзамену на права. Согласно документу, кандидат не будет допущен до экзамена, если станет известно, что он был лишен прав, неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация, если документы кандидата подделаны или были похищены, если человек не оплатил государственную пошлину, а также если автошкола, где учился будущий водитель, не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.

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