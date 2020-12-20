Владимир Уйба: новый перинатальный центр в Сыктывкаре будет лучшим в республике

Минздрав России и Правительство Коми совместно разрабатывают медико-техническое задание на строительство нового перинатального центра в Сыктывкаре. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в обращении к жителям.

По словам губернатора, новый центр будет лучшим в республике. В нем будет проходить 30% всех родов в регионе. Здание планируется построить на 220 коек, в том числе 40 коек для новорожденных с патологиями. Вместе с центром построят поликлинику на 120 посещений в смену.

Напомним, в 2021 году в Коми должен появиться центр диагностики и лечения вирусных заболеваний. Здание планируется построить мощностью в 200 коек.

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