Видео дня в Сыктывкаре: рабочий стелит крышу прямо на снег

Елена Кокина

— Видео снято в Эжве на проспекте Бумажников, 13. Ремонт крыши, стелят прямо на снег. Собираем деньги на капитальный ремонт.

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