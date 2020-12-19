Видео дня в Сыктывкаре: рабочий стелит крышу прямо на снег

Видео дня в Сыктывкаре: рабочий стелит крышу прямо на снег19 декабря 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Рабочий стелит крышу прямо на снег
Горожане делятся необычными кадрами
Елена Кокина
— Видео снято в Эжве на проспекте Бумажников, 13. Ремонт крыши, стелят прямо на снег. Собираем деньги на капитальный ремонт.
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