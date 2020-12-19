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Видео дня в Сыктывкаре: рабочий стелит крышу прямо на снег

Видео дня в Сыктывкаре: рабочий стелит крышу прямо на снег

19 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Рабочий стелит крышу прямо на снег
Горожане делятся необычными кадрами

Елена Кокина

— Видео снято в Эжве на проспекте Бумажников, 13. Ремонт крыши, стелят прямо на снег. Собираем деньги на капитальный ремонт.

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Елена Кокина получет гонорар в размере 250 рублей за сообщение и видео. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН

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