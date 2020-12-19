Библия в синодальном переводе и издание к 300-летию дома Романовых: топ-7 самых дорогих книг, которые продают сыктывкарцы

Самой дорогой книгой в мире является «Лестерский кодекс» Леонарда да Винчи. Ее приобрел Билл Гейтс частным образом за 30,8 млн долларов. Сыктывкарцы таким похвастаться не могут. Но некоторые книги, которые они выставляют на сайтах продаж, тоже стоят весьма недешево. Мы составили подборку самых дорогих.

Учение о нефти, 1932. 1-е издание. Губкин И. М. — 83 000 рублей

Начинает подборку государственное научно-техническое «Нефтяное издательство». Москва, Ленинград, 1932. Без карт. Состояние — плохое. Недостатки: частично отсутствует корешок; передняя и задняя обложки оторваны от блока; блок имеет предпосылки к распаду на 3 части; высохший след влаги вдоль всего корешка; загибы верхнего уголка страниц. Но текст и картинки читаются хорошо. Возможна доставка в другие города России. Цена указана без стоимости доставки.

Техническая энциклопедия — 55 000 рублей

На втором месте расположилось антикварное издание «Техническая Энциклопедия» 1927-1936 годов издания. 37 книг в хорошем состоянии из личной библиотеки.

Сочинения академика Евгения Викторовича Тарле — 30 000 рублей

Сочинения в 12 томах академика Евгений Викторовича Тарле расположились в нашей подборке на третьем месте. Однако никакой информации о книгах продавец не предоставил.

Товарный словарь — 25 000 рублей

Товарный словарь в 9 томах. 1958 года издания. Продавец утверждает, что состояние книг отличное.

Триста лет царствования дома Романовых — 25 000 рублей

По словам продавца, эта книга уникальна. Издание приурочено к 300-летию дома Романовых. Книга с описанием времён правления династии. Сопровождается портретами императоров и несколькими гравюрами с царской семьей. Минусы: много отсутствующих литографий с Николаем и царской семьей в начале и всех последних императоров, надрывы по корешку, состояние на «три». Однако издание очень дорогое, и в своё время его могли позволить только очень состоятельные люди. В книге изложены наиболее интересные и значимые исторические события, даны ценные характеристики всех членов дома Романовых. Издание встречается намного реже всех других юбилейных изданий к 300-летию Дома Романовых. Оценка магазина «Русский библиофил» в идеальном состоянии — 900 000 рублей.

Библия 1956 года — 21 000 рублей

Первое послевоенное издание Библии в Синодальном переводе. Библиографический раритет из СССР с историей. За его основу было взято издание Библии 1917 года, которое в издательском совете патриархии сочли наиболее совершенным:

«...В руководстве Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) стала осознаваться необходимость нового издания Библии. Однако осуществить это намерение удалось только после смерти Сталина.

В результате усилий, предпринятых тогдашним председателем Издательского отдела Московской Патриархии митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем), было получено разрешение власти на издание Библии в Синодальном переводе в количестве 25 тыс. экземпляров. Оно вышло в Москве в 1956 году. Его особенностью, помимо частичного перевода текста XIX в. на современную орфографию, стало воспроизведение архаичного набора каждого стиха с красной строки. Это издание при тогдашнем запросе на Библию в СССР, несмотря на известные трудности с его распространением, вскоре стало библиографической редкостью».

Описание: Крупный, отчетливый шрифт, приятный для чтения, не утомляет глаз: 1 263 страниц плюс карты, состояние текста хорошее, без отметок, состояние переплета среднее. Все страницы целые, переплет с легким тиснением. Дарственные/памятные надписи, печати, экслибрисы отсутствуют. Возможен обмен на старые/ветхие книги на церковнославянском языке и/или на предметы русской народной (не церковной) обрядности.

Продавец заявляет, что выставляет исключительно как библиографическую редкость, а не «...корысти ради» + минкульт предупреждает: «религия — опиум для народа!», поэтому остерегайтесь фанатиков и сектантов.

Нашествие Наполеона — 19 000 рублей

Завершает подборку уникальное издание 1912 года, посвященное 100-летию победы над Наполеоном. Представлено в виде папки с отдельными листами картин, сражений и портретов, сопровождаемых текстом. Нет только одной гравюры. Все остальные на месте. Состояние продавец оценивает на «4-». Имеются потёртости, мелкие склеенные надрывы, помятости и дефекты по краям гравюр. В остальном все очень достойно. По словам продавца, цены на подобное издание начинаются от 80 000 рублей.