Фото дня в Сыктывкаре: морозное утро на берегу

Горожане делятся необычными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: морозное утро на берегу17 декабря 2020
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@vladmakeenkov
@vladmakeenkov
- Не буду сегодня писать длинных текстов, а просто пожелаю вам доброго зимнего утра!
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#landscape_russia #natgeorussia #ic_landscapes #natgeo
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17 декабря 2020, 17:28
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