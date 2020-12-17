Фото дня в Сыктывкаре: морозное утро на берегу

@vladmakeenkov

- Не буду сегодня писать длинных текстов, а просто пожелаю вам доброго зимнего утра!

#сыктывкар #коми #зима #пейзаж #фотоманитнас #canonrussia #russianexplorers #sunsetsrussia

#landscape_russia #natgeorussia #ic_landscapes #natgeo

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.