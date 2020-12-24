Сыктывкарцы могут сдать старые велосипеды, которые отремонтируют и отдадут детям

В Сыктывкаре запускается благотворительный проект «Велодобро под Ёлкой». Портал PG11.ru попросил одного из активистов рассказать, для чего он сделан.

Согласно акции, все желающие могут сдать свои старые велосипеды по адресу до №12 по улице Калинина. Там специалисты отремонтируют их и передадут детям из семей, которые попали в трудную ситуацию.

- Мы принимаем абсолютно все велосипеды, в любом состоянии, а также запчасти и детали, которые впоследствии будут использованы при ремонте велосипедов, - сообщил активист Дмитрий Сергеев.

Организатор акции отметил что новогодняя акция проводится до 14 января, однако велосипеды можно сдавать и после. Проект работает на постоянной основе, и это только одна из первых акций. Также организация собирает письма Деду Морозу от детей, которые мечтают о велосипеде, но у родителей которых нет возможности их приобрести.

- Пишите письмо, присылайте нам его фото, и активисты «Велодобра» исполнят эту мечту! - заключил Дмитрий Сергеев.

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