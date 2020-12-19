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Сколько зарабатывают риэлторы? Интервью с сыктывкарским специалистом о тонкостях профессии

Сколько зарабатывают риэлторы? Интервью с сыктывкарским специалистом о тонкостях профессии

19 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Ольги Романовой / Сколько зарабатывают риэлторы? Интервью с сыктывкарским специалистом о тонкостях профессии
Девушка поделилась знаниями о рынке недвижимости

19 декабря в России отмечают день риэлтора, это профессиональный праздник сотрудников фирм и агентств по недвижимости. Портал PG11.ru подготовил в честь праздника интервью с риэлтором Ольгой Мальцевой, в котором девушка рассказала, чем занимаются риэлторы, сколько зарабатывают и поделилась советами, как выбрать квартиру.

Ольга рассказала, что риэлтор — этo cпeциaлиcт, который работает c paзличными видaми нeдвижимocти, это пocpeдник мeждy ee пoкyпaтeлeм и пpoдaвцoм.

— Услуги риэлтора заключаются не только в просмотре объектов, выставленных на продажу. Он занимается сделкой от момента заключения договора с агентством до получения вами денег за проданное жилье или документов, подтверждающих ваши права на купленную недвижимость. Сотрудничество с ним заканчивается после подписания акта о выполнении работ.

Со слов Ольги в обязанности риэлтора входит:

  • изучение рынка спроса и предложений;
  • консультирование клиентов;
  • подбор для клиентов вариантов при продаже, сдаче в аренду или покупке;
  • согласование условий договора;
  • проверка юридической «чистоты» сделки, обеспечение ее законности;
  • грамотное документальное оформление операций с недвижимостью;
  • обеспечение получения документов и своевременной оплаты;
  • контроль выполнения условий договоренностей между продавцами и покупателями;
  • предоставление отчета о выполненной работе клиенту.

На вопрос о том, как много может зарабатывать риэлтор в Сыктывкаре, Ольга твердо отвечает: потолка в заработной плате нет.

— Все зависит исключительно от самого себя. Сколько будешь вкладывать в работу, столько и получишь.

Наверняка многих интересует вопрос, каково соотношение хороших и плохих квартир в Сыктывкаре. Риэлтор рассказала, что с ее точки зрения не бывает плохих квартир:

— Все квартиры хороши, даже если там и есть какие-то проблемы. Мы работаем с любой недвижимостью. Чем проблемней объект недвижимости, тем интересней работать.

А сколько в среднем стоит «однушка» в Сыктывкаре? Ольга расказала, что в среднем рыночная стоимость однокомнатной квартиры в Сыктывкаре — 1 миллион 750 тысяч рублей:

— Но опять же, есть много факторов, которые влияют на стоимость. Это расположение, инфраструктура, состояние квартиры, исполнение самого дома и год постройки. Так же этаж влияет на стоимость. Например, первый и последний этажи всегда будут дешевле.

Что касается аренды, по мнению риэлтора в среднем хорошую «однушку» можно найти за 13-15 тысяч рублей в месяц, но опять же, как и с покупкой, есть много факторов от которых зависит стоимость: геопозиция, инфраструктура, дом, состояние квартиры, ремонт, наличие мебели и техники. 

Чтобы не ошибиться с выбором квартиры, ее нужно выбирать исходя их своих потребностей, уверена Ольга:

— В каком доме сейчас живете? Что там нравится, а что хотели бы изменить? Что обязательно должно быть в новом доме? На все эти вопросы должны быть четко сформулированные ответы. Перед тем, как выбрать квартиру и оформить сделку, обязательно проведите всестороннюю проверку. Но легче сказать, чем сделать, многие покупатели просто не знают, с чего начать. И прибегают к услугам агентств.

А чтобы не нарваться на мошенников или не купить «кота в мешке», риэлтор советует действовать следующим образом:

  • Даже если вы работаете с агентом по недвижимости, просите лично читать все документы. В первую очередь должны интересовать документы, которые подтверждают право собственности продавца на недвижимость. При этом предъявляться должны только оригиналы, безо всяких оговорок. Если собственников квартиры указано несколько, потребуется письменное согласие на продажу каждого из них.
  • Если в квартире присутствуют дети, также потребуется одобрение социальных служб.
  • Если собственник находится в браке и квартира является совместно нажитым имуществом, потребуется согласие второго супруга на продажу.
  • Необходимо уточнить количество прописанных лиц в квартире на момент продажи и оговорить сроки снятия с регистрационного учета. Убедитесь в отсутствии какого-либо обременения на продажу жилья, а также задолженности по коммунальным платежам.
  • Перед тем, как окончательно выбрать квартиру, которая приглянулась на вторичном рынке, обязательно проведите ее фактический осмотр. Осмотр жилья начинается еще с подъезда: убедитесь, что подъезд имеет опрятный вид, в нем везде горит свет, работают лифты. При желании можете поговорить с соседями — при должном подходе от них можно узнать самые неожиданные факты о доме и квартире.
  • В самой квартире обязательно проверьте состояние стен, пола и потолков. В жилье без ремонта это сделать легче, но и при наличии отделки дефекты будут выделяться, в том числе водяные подтеки, следы плесени, трещины. Этот этап лучше всего доверить риэлтору или профессиональному строителю. Их консультация поможет выявить малозаметные дефекты.
  • Сверьте технический план квартиры с реальным расположением комнат. Если вы заметили различия, уточните, проводилась ли перепланировка и была ли она узаконена.
  • Во время осмотра попросите собственников выключить телевизор, радио и другие громкие электроприборы. Это позволит оценить слышимость между квартирами и уровень естественного шума с улицы.
  • Загляните в ванную комнату и оцените состояние коммуникаций и сантехники. То же самое на кухне. Помните, что если выбрать квартиру со старыми трубами, потом придется менять их за свой счет.
  • Не забудьте проверить тягу вентиляции, ведь при слабой вытяжке велик риск образования плесени и грибков. Опробуйте все выключатели и розетки в квартире. Они должны быть в рабочем состоянии.

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