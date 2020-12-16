Россияне могут получить штрафы за ЖКУ за весь 2020 год

Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на весь образовавшийся в 2020-м году долг. При введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены, обратили внимание в НП «ЖКХ Контроль». Неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января года будут зачисляться пени и штрафы: образованную 6 апреля или только с начала 2021 года, сообщают «Известия».

Чтобы после окончания отсрочки граждане не получили огромные счета, НП «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены ограничений.

- Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу, — заявил первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

С 6 апреля 2020-го до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также до конца года введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг.

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