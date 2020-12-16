Жители села в Коми собираются бороться с вышкой сотовой связи колокольным звоном

Жители села Ыб распространяют в социальных сетях жалобу на вышку сотовой связи, которая нарушает аутентичный облик Вознесенского храма. Люди просят помочь решить их проблему. Портал PG11.ru постарался разобраться в ситуации.

Фото Владимира Мальцева

Пост «ВКонтакте»

Жителям села Ыб удалось обратить внимание общественности на свои проблему благодаря посту в социальной сети «ВКонтакте». В нем люди рассказали, что сотовый оператор установил в селе вышку связи, но не учел мнения местных жителей касательно ее расположения:

— Мы не против вышки, мы за сохранение аутентичности территории вокруг храма 19 века! Общественные слушания с представителями оператора не привели к общему знаменателю, все остались при своем мнении. В селе протяженностью 12 километров не нашлось никакого другого места для этой стройки. Ыб — изюминка Сыктывдинского района, Вознесенский храм — место паломничества на протяжении без малого 200 лет. Просим всех заинтересованных лиц присоединиться к решению вопроса о переносе вышки.

Фото Владимира Мальцева

Мнение общественности

Чтобы лучше разобраться в проблеме, портал PG11.ru связался с представителем общественности села Ыб, прихожанкой храма Валентиной Спасеновой. Женщина рассказала, что столбы-болванки для вышки привезли на территорию в середине сентября до выборов, а окончательно установили где-то 9 ноября. Также Валентина отметила, что опрос населения не проводился:

— Общественные слушания для установки вышки связи не требуются. Но попытка первичного согласования была. Отправляли заявку в администрацию муниципального района «Сыктывдинский» на аренду муниципального земельного участка, в которой не указывается конкретный кадастровый номер запрашиваемого участка и указывается Троицко-Печорский район, даже не исправили текст шаблона. После отказа от администрации муниципального сотрудники Tele2 нашли частника, с которым заключили договор аренды и начали подготовительные работы.

Как рассказала общественник, жители села подключились к процессу, когда столбы уже привезли на территорию. А с 16 сентября новый глава села Ыб занялась этим вопросом.

— Сначала были рабочие трехсторонние переговоры, 20 ноября прошло собрание с общественностью. Не берусь интерпретировать мотивацию сотрудников Tele2, свои «за» они изложили в презентации: отказ МР; благая цель — обеспечить жителей села устойчивым Интернетом; коммерческие интересы компании и успешная конкуренция с другими операторами; необходимость подтверждения лицензии на деятельность, одно из условий которой — обеспечение связью сел с населением 100-500 человек.

Со слов Валентины, участники собрания — представители общественности в свою очередь высказали свое категорическое «нет». Как рассказала общественник, их аргументами были:

территория села является объектом туристических ресурсов Республики Коми, вышка нарушает самобытность территории, прилегающей к Свято-Вознесенскому храму, история которого насчитывает без малого два столетия. Вышки МТС, Билайн установлены в свое время с учетом культурно-исторических ценностей села;

вышка буквально нависает над жилыми домами, что вызывает опасения в отношении электромагнитных излучений (даже если это фобии, с ними тоже надо считаться);

установка вышки именно на этом месте не отвечает тем задачам, которые были озвучены представителями Tele2, так как согласно презентации вышка обеспечивает устойчивый Интернет только вокруг храма, то есть на той территории, где устойчивый Интернет уже есть;

в действительности установка вышки необходима в других районах села: деревня Волокул, Захарово, Мыргаиб, где Интернета нет, а значит и конкуренция, и коммерческие интересы, и выполнение социального заказа — все приложится.

Фото Владимира Мальцева

Со слов Валентины, самый весомый аргумент компании — деньги вложены, ничего изменить нельзя:

— Поэтому на следующем этапе мы собирали подписи и направляли их в самые разные инстанции. Подписей — более 100. Часть обращений была направлена на электронные приемные органов власти. Ответов пока нет.

Общественное требование жителей села Ыб Подписи местных жителей

Мнение ТЕЛЕ2

Портал PG11.ru отправил в компанию Tele2 запрос, чтобы выяснить, почему они решили установить вышку именно в том месте.

В компании сообщили, что с начала 2020 года в адрес компании поступали неоднократные просьбы улучшить качество связи, скорость и стабильность мобильного интернета от жителей села Ыб.

— На момент начала строительства не было оснований предполагать, что установка базовой станции вызовет беспокойство у местных жителей, поскольку она необходима для улучшения существующего покрытия и повышения качества связи стандартов 2G, 3G и 4G, ответили в Tele2.

Как сообщили в компании, прежде чем начать строительство базовой станции они анализируют обращения клиентов, проводят мониторинг пиковых нагрузок на сеть, анализируют их географию, а также проводят работы по радиочастотному планированию, чтобы определить варианты расположения базовой станции, которые позволят значительно улучшить качество сигнала для местных жителей.

— В этом случае площадка располагается в 130 метрах от территории храма, рядом с продовольственным магазином «Гермес». Все документы, необходимые для установки оборудования, получены и будут предоставлены контролирующим органам по запросу. В настоящее время мы находимся в процессе переговоров и стремимся урегулировать все вопросы с администраций Сыктывдинского района, с главой поселкового сельского поселения и инициативной группой. В случае, если не получится найти компромисс, компания проработает третье, независимое решение.

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