В России взлетели цены на самый новогодний фрукт

В начале декабря средний чек при покупке мандаринов резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 20% до 104 рублей. Об этом свидетельствуют данные «Платформы ОФД» с 1 по 13 декабря, с которыми ознакомились «Известия».

При этом число покупок новогодних фруктов снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Хотя объем продаж в денежном выражении все-так вырос на 3%.

Стоимость среднего чека при покупке мандаринов увеличилась в первую очередь из-за того, что это импортная продукция, сказали «Известиям» в «Платформе ОФД». Зимой большую часть овощей и фруктов ввозят в Россию из-за рубежа, а значит, стоимость товаров исчисляется в иностранной валюте.

Практически все продающиеся в России мандарины — импортные, сказала «Известиям» гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий. Поэтому рост рублевой стоимости этих фруктов на прилавках магазинов связан с падением курса российской валюты.

В целом же стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола составит почти 6,7 тыс. рублей в расчете на семью из четырех человек, сказали «Известиям» в «Центре Агроаналитики» Минсельхоза. Это на 4,5% больше, чем в 2019-м. В организации уточнили, что расчеты основаны на данных Росстата за ноябрь 2020 года.