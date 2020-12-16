В Сыктывкаре неадекватный мужчина вышел на проезжую часть и тормозил автомобили (видео)

В Сыктывкаре неизвестный вышел на дорогу и пошел по «встречке». По пути мужчина останавливал автомобили. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Все произошло 15 декабря около 18 часов вечера. Горожанка рассказала, что прямо по проезжей части на улице Димитрова шел мужчина абсолютно в неадекватном состоянии.

— Он целенаправленно останавливал машины. На видео чуть успела запечатлеть, но останавливал он почти каждую машину по встречной полосе.

Сыктывкарка не слышала, кричал ли что-то мужчина и не в курсе, чем все закончилось:

— Ничего не было слышно, машины ему сигналили. Мужчина был молодой, не соображал ничего, шел шатаясь, еле на ногах стоял. А машины он тормозил, вставая в форму «звезды». Потом он облокачивался на машины, может, что-то и просил, но не слышно было. А чем все закончилось не знаю, мы с ребенком шли домой в сторону улицы Морозова, а он в сторону Мичуринского парка.

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