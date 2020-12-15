«Наши жалобы просто игнорируют!»: в общежитии сыктывкарского колледжа завелись грызуны

Студенты одного из колледжей Сыктывкара жалуются на то, что в жилых комнатах разгуливают грызуны. Портал PG11.ru выяснил подробности и немерения руководства.

Студенты Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа поделились видео, на котором мышь гуляет по жилой комнате общежития №1 по адресу: Октябрьский проспект, 41.

— Мы хотим показать, что творится в общежитии №1 СГПК. Как работники «справляются» со своей работой! Помогите нам, студентам, как-нибудь справиться с этой ситуацией, потому что наши жалобы просто игнорируют! — поделился автор видео.

Студенты отмечают, что такое происходит по три-четыре раза в день, а их устные жалобы воспитателям и коменданту не приносят никаких плодов:

— Мы дважды обращались с устной жалобой к воспитателю, а к коменданту обращались девочки из другой комнаты, не знаю точно, сколько раз.

Также студенты колледжа поделились, что кроме непрошенных животных в общежитии есть еще проблемы:

— Сыпется потолок, очень холодно, даже сквозь заклееные окна сильно продувает.

Портал PG11.ru отправил руководству колледжа запрос, чтобы выяснить, какие меры были и будут приняты. В колледже заявили, что студенты делают преждевременные выводы по этому вопросу и что ни в одном журнале регистрации заявок и предложений нет сообщений о наличии грызунов в жилых помещениях общежитий. Также руководство учреждения рекомендовало студентам соблюдать порядок обращения жалоб по возникающим вопросам в рамках профессиональной этики и решать проблемы в первую очередь, внутри образовательной организации.

— Сообщаем, что ежемесячно образовательной организацией проводится дератизация (дезинфекция от грызунов), а в случае с появлением грызунов, оперативно проводится дератизация сразу по всем помещениям общежития. Напоминаем, что журналы регистрации заявок находятся на вахтах. Если студенческие советы предложат другие варианты информирования и быстрого реагирования на жалобы и предложения, мы готовы принять их к рассмотрению.

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А вы сталкивались с нашествием грызунов, когда были студентами и жили в общежитии? Расскажите в комментариях!