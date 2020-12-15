В России появился законопроект об уголовном наказании за клевету в Сети

Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Документ разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента в понедельник, 14 декабря, сообщают Известия.

Как уточняется, автором проекта стал первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Согласно инициативе, наказание за клевету предполагает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до полугода. Также нарушителя могут приговорить к обязательным работам на срок до 160 часов.

За клевету в публичном выступлении или СМИ человеку грозит до одного миллиона рублей штрафа, также с осужденного могут потребовать штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года или выполнение обязательных работ на срок до 240 часов или принудительных работ на срок до 2 лет. Кроме того, нарушителя могут арестовать на срок до 2 месяцев или лишить свободы на срок до 2 лет.

Также в законопроекте описаны и наказания за клевету о том, что человек страдает опасным для окружающих заболеванием или совершил преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Правительство РФ поддержало данную инициативу.

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