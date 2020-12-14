Фото дня от сыктывкарца: зимняя звездная ночь

- Звёздная ночь. Редко бывает такое, когда небо настолько чистое, что видно каждую сверкающую звёздочку и Млечный путь, который тянется над головой. Той ночью всё было именно так. Если же ты поднял голову и посмотрел на звёзды, то твой взгляд будет прикован к небу очень долгое время. Пока ты будешь разглядывать каждую звёздочку, одна из них может упасть и ты сразу же ощутишь восторг, какой был у меня, когда я впервые увидел падающую звезду. И это тоже случилось той ночью! Целый год я с нетерпением жду зиму, ведь только зимой, в сильный мороз, бывают такие звёздные ночи, каких у нас не бывает ни весной, ни летом, ни осенью...