Где в Сыктывкаре будут елочные базары: список адресов

В преддверии Нового года в Сыктывкаре по традиции открываются елочные базары. Портал PG11.ru выяснил, где они будут располагаться.

Приобрести ели, новогодние игрушки и сувениры с 15 декабря по 10 января можно будет по следующим адресам:

ул. Коммунистическая - ул. Старовского;

ул. Петрозаводская - ул. Лыткина;

ул. Красных Партизан - ул. К. Маркса.

пр. Бумажников, д.45, территория, прилегающая к МУП "Меркурий".

Также мэрия сообщила о других новогодних мероприятиях:

На Стефановской площади с 15 декабря по 14 марта будет проводиться Рождественская ярмарка, где будет продаваться новогодняя атрибутика, сувениры, выпечка и чай;

Ярмарка «Новогодний калейдоскоп» пройдет 25-26 декабря с 9.00 до 18.00 на стоянке «Ростелекома». Там будет представлена продовльственная экспозиция: праздник хлеба, кондитерские изделия, праздник напитков чая, кофе. Также там можно встретить и непродовольственные товары: живые ели, елки, украшения, сувениры, изделия народных промыслов и мастеров;

Домики для торговли новогодними товарами уже установлены на Стефановской площади.

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