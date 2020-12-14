Где в Сыктывкаре будут елочные базары: список адресов

Новогодние деревья можно будет купить уже с 15 декабря
Где в Сыктывкаре будут елочные базары: список адресов14 декабря 2020
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Фото: Виктор Конюхов/ Магазин искусственных елок
В преддверии Нового года в Сыктывкаре по традиции открываются елочные базары. Портал PG11.ru выяснил, где они будут располагаться.
Приобрести ели, новогодние игрушки и сувениры с 15 декабря по 10 января можно будет по следующим адресам:
- ул. Коммунистическая - ул. Старовского;
- ул. Петрозаводская - ул. Лыткина;
- ул. Красных Партизан - ул. К. Маркса.
- пр. Бумажников, д.45, территория, прилегающая к МУП "Меркурий".
Также мэрия сообщила о других новогодних мероприятиях:
- На Стефановской площади с 15 декабря по 14 марта будет проводиться Рождественская ярмарка, где будет продаваться новогодняя атрибутика, сувениры, выпечка и чай;
- Ярмарка «Новогодний калейдоскоп» пройдет 25-26 декабря с 9.00 до 18.00 на стоянке «Ростелекома». Там будет представлена продовльственная экспозиция: праздник хлеба, кондитерские изделия, праздник напитков чая, кофе. Также там можно встретить и непродовольственные товары: живые ели, елки, украшения, сувениры, изделия народных промыслов и мастеров;
Домики для торговли новогодними товарами уже установлены на Стефановской площади.
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14 декабря 2020, 14:45
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