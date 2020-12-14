Рейтинг цен: во сколько сыктывкарцам обойдутся классические новогодние салаты?

Уже через пару недель пора будет закупаться продуктами, чтобы подготовить идеальный традиционный новогодний стол. Что для этого нужно и сколько это будет стоить, выяснил портал PG11.ru.

Вечная новогодняя классика любого стола — три салата: «Оливье», «Селедка под шубой» и «Крабовый». Мы решили использовать рецепты на любой вкус и по любому карману:

«Оливье»:

картофель

колбаса

горошек

яйца

майонез

соленые огурцы

«Селедка под шубой»:

филе сельди

свекла

картофель

морковь

яйца

майонез

«Крабовый»:

рис

крабовые палочки

кукуруза

майонез

свежий огурец

Для этих салатов понадобится такой ряд продуктов:

картофель

колбаса

горошек

яйца

майонез

соленые огурцы

филе сельди

свекла

морковь

рис

крабовые палочки

кукуруза

свежий огурец

Вот такие ценники вы увидите в «Пятерочке», если будете искать наиболее выгодные варианты:

килограмм картофеля — 24,99 рублей

колбаса «Здоровье», 500 грамм — 119, 99 рублей

горошек, 400 грамм — 74,99 рублей

яйца первой категории — 63, 99 рублей

майонез, 800 миллилитров — 164,99 рублей

соленые огурцы, 900 грамм — 119,99 рублей

филе сельди, 250 грамм — 69,99 рублей

килограмм свеклы — 31,99 рублей

килограмм моркови — 49,99 рублей

рис, 900 грамм — 74,99 рублей

крабовые палочки, 500 грамм — 149,99 рублей

кукуруза, 425 миллилитров — 49,99 рублей

килограмм свежих огурцов — 119,99 рублей

Рыба, крабовые палочки, рис и кукуруза ощутимо дороже в «Магните», однако здесь можно по смешной цене купить зеленый горошек и свеклу, картофель и огурцы:

килограмм картофеля — 23,99 рублей

колбаса «Здоровье», 500 грамм — 169,99 рублей

горошек, 400 грамм — 19,89 рублей

яйца первой категории — 63,99 рублей

майонез, 770 миллилитров — 89,99 рублей

соленые огурцы, 680 грамм — 75,99 рублей

филе сельди, 250 грамм — 89,99 рублей

килограмм свеклы — 27,99 рублей

килограмм моркови — 21,99 рублей

рис, 900 грамм — 69,99 рублей

крабовые палочки, 500 грамм — 249,99 рублей

кукуруза, 425 миллилитров — 89,99 рублей

килограмм свежих огурцов — 83,09 рублей

Многим сыктывкарцам нравится закупаться в больших торговых центрах. Поэтому мы сделали подборку цен и из «Ленты». Часть продуктов в этом магазине обойдется дешевле, а за что-то придется отдать неожиданно больше деньги:

килограмм картофеля — 24,99 рублей

колбаса «Докторская», 500 грамм — 184,99 рублей

горошек, 390 грамм — 56,89 рублей

яйца первой категории — 58,99 рублей

майонез, 800 миллилитров — 99,99 рублей

соленые огурцы, 720 грамм — 70,29 рублей

филе сельди, 250 грамм — 89,99 рублей

килограмм свеклы — 18,79 рублей

килограмм моркови — 15,89 рублей

рис, 900 грамм — 69,89 рублей

крабовые палочки, 500 грамм — 184,99 рублей

кукуруза, 425 миллилитров — 69,99 рублей

килограмм свежих огурцов — 159,99 рублей

Такой же рейтинг мы создали и для «ОКЕЙ»:

килограмм картофеля — 19,99 рублей

колбаса «Докторская», 500 грамм — 264,00 рублей

горошек, 400 грамм — 28,60 рублей

яйца первой категории — 79,99 рублей

майонез, 800 миллилитров — 161,49 рублей

соленые огурцы, 720 грамм — 123,99 рублей

филе сельди, 250 грамм — 109 рублей

килограмм свеклы — 18,90 рублей

килограмм моркови — 15,99 рублей

рис, 900 грамм — 73,99 рублей

крабовые палочки, 500 грамм — 137,90 рублей

кукуруза, 425 миллилитров — 44,99 рублей

килограмм свежих огурцов — 169 рублей

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А где вы любите закупаться перед подготовкой новогоднего стола? Расскажите в комментариях!