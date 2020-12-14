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Рейтинг цен: во сколько сыктывкарцам обойдутся классические новогодние салаты?

Рейтинг цен: во сколько сыктывкарцам обойдутся классические новогодние салаты?

14 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / PG11.ru / Рейтинг цен: во сколько сыктывкарцам обойдутся классические новогодние салаты?
«Про Город» создал подборку самых необходимых продуктов

Уже через пару недель пора будет закупаться продуктами, чтобы подготовить идеальный традиционный новогодний стол. Что для этого нужно и сколько это будет стоить, выяснил портал PG11.ru.

Вечная новогодняя классика любого стола — три салата: «Оливье», «Селедка под шубой» и «Крабовый». Мы решили использовать рецепты на любой вкус и по любому карману:

«Оливье»:

  • картофель
  • колбаса
  • горошек
  • яйца
  • майонез
  • соленые огурцы

«Селедка под шубой»:

  • филе сельди
  • свекла
  • картофель
  • морковь
  • яйца
  • майонез

«Крабовый»:

  • рис
  • крабовые палочки
  • кукуруза
  • майонез
  • свежий огурец

Для этих салатов понадобится такой ряд продуктов:

  • картофель
  • колбаса
  • горошек
  • яйца
  • майонез
  • соленые огурцы
  • филе сельди
  • свекла
  • морковь
  • рис
  • крабовые палочки
  • кукуруза
  • свежий огурец

Вот такие ценники вы увидите в «Пятерочке», если будете искать наиболее выгодные варианты:

  • килограмм картофеля — 24,99 рублей
  • колбаса «Здоровье», 500 грамм — 119, 99 рублей
  • горошек, 400 грамм — 74,99 рублей
  • яйца первой категории — 63, 99 рублей
  • майонез, 800 миллилитров — 164,99 рублей
  • соленые огурцы, 900 грамм — 119,99 рублей
  • филе сельди, 250 грамм — 69,99 рублей
  • килограмм свеклы — 31,99 рублей
  • килограмм моркови — 49,99 рублей
  • рис, 900 грамм — 74,99 рублей
  • крабовые палочки, 500 грамм — 149,99 рублей
  • кукуруза, 425 миллилитров — 49,99 рублей
  • килограмм свежих огурцов — 119,99 рублей

Рыба, крабовые палочки, рис и кукуруза ощутимо дороже в «Магните», однако здесь можно по смешной цене купить зеленый горошек и свеклу, картофель и огурцы:

  • килограмм картофеля — 23,99 рублей
  • колбаса «Здоровье», 500 грамм — 169,99 рублей
  • горошек, 400 грамм — 19,89 рублей
  • яйца первой категории — 63,99 рублей
  • майонез, 770 миллилитров — 89,99 рублей
  • соленые огурцы, 680 грамм — 75,99 рублей
  • филе сельди, 250 грамм — 89,99 рублей
  • килограмм свеклы — 27,99 рублей
  • килограмм моркови — 21,99 рублей
  • рис, 900 грамм — 69,99 рублей
  • крабовые палочки, 500 грамм — 249,99 рублей
  • кукуруза, 425 миллилитров — 89,99 рублей
  • килограмм свежих огурцов — 83,09 рублей

Многим сыктывкарцам нравится закупаться в больших торговых центрах. Поэтому мы сделали подборку цен и из «Ленты». Часть продуктов в этом магазине обойдется дешевле, а за что-то придется отдать неожиданно больше деньги:

  • килограмм картофеля — 24,99 рублей
  • колбаса «Докторская», 500 грамм — 184,99 рублей
  • горошек, 390 грамм — 56,89 рублей
  • яйца первой категории — 58,99 рублей
  • майонез, 800 миллилитров — 99,99 рублей
  • соленые огурцы, 720 грамм — 70,29 рублей
  • филе сельди, 250 грамм — 89,99 рублей
  • килограмм свеклы — 18,79 рублей
  • килограмм моркови — 15,89 рублей
  • рис, 900 грамм — 69,89 рублей
  • крабовые палочки, 500 грамм — 184,99 рублей
  • кукуруза, 425 миллилитров — 69,99 рублей
  • килограмм свежих огурцов — 159,99 рублей

Такой же рейтинг мы создали и для «ОКЕЙ»:

  • килограмм картофеля — 19,99 рублей
  • колбаса «Докторская», 500 грамм — 264,00 рублей
  • горошек, 400 грамм —  28,60 рублей
  • яйца первой категории — 79,99 рублей
  • майонез, 800 миллилитров — 161,49 рублей
  • соленые огурцы, 720 грамм — 123,99 рублей
  • филе сельди, 250 грамм — 109 рублей
  • килограмм свеклы — 18,90 рублей
  • килограмм моркови — 15,99 рублей
  • рис, 900 грамм — 73,99 рублей
  • крабовые палочки, 500 грамм — 137,90 рублей
  • кукуруза, 425 миллилитров — 44,99 рублей
  • килограмм свежих огурцов — 169 рублей

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А где вы любите закупаться перед подготовкой новогоднего стола? Расскажите в комментариях!

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