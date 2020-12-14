Фоторепортаж: как строят ледовый городок в Сыктывкаре

В Сыктывкаре продолжает строиться ледовый городок. Журналист портала PG11.ru побывал на Стефановской площади, чтобы узнать, насколько сооружение готово к открытию. 14 декабря в городе был довольно сильный снегопад, но несмотря, на это рабочие продолжают строительство. Одни пилят глыбы льда, вторые проводят электричество, третьи вырезают фигуры.

Начальник городского управления культуры Олег Елфимов заявил, что ледовый городок будет выполнен в специальном стиле, в преддверии чемпионата мира по бенди.

Полюбившийся горожанам каток переместится к зданию «Главпочтамта» и увеличится в размерах. В преддверии Чемпионата Мира по хоккею с мячом он будет в форме стадиона с разметкой для хоккея с мячом. Вход на каток будет украшен световыми воротами и другими ледяными фигурами, - сообщает Олег Елфимов.

Ледовый городок будет разделён на пять зон:

зона для отдыха «Волшебный сад»

центральная зона для фотографирования «Дед Мороз и Снегурочка с подарками».

зона вокруг главной ёлки региона превратится в хоровод сказочных обитателей лесов и рек Коми.

в игровой зоне выстроят разновысотный ледяной лабиринт «Коми край».

Одним из символов столетия региона станут символы наших городов – каркасные фигуры с подсветкой на ледяных постаментах.

На городке работают около 30 человек. Предположительно его должны доделать до 24 декабря.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен