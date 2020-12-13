Названа ошибка, из-за которой стакан воды утром может привести к раку

Считающаяся полезной привычка пить воду по утрам сразу после пробуждения может серьезно навредить здоровью, если не учитывать температуру жидкости.Об этом сообщает «Российская газета».

Так, при проблемах с желудком и сердечно-сосудистой системой не стоит пить натощак холодную воду.

Небезопасна и слишком горячая вода. При систематическом употреблении жидкости, температура которой выше 65 градусов, повреждается слизистая пищевода. Частые ожоги приводят к появлению все большего количества аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.

Оптимально для организма пить после пробуждения воду комнатной температуры - теплую. Причем, делать это можно как до чистки зубов, так и после процедуры. Материал об этом опубликован на платформе WeChat.

Ранее диетолог Елена Толоконникова объяснила, что опасно сразу же пить заваренный кипятком чай или есть очень горячий суп. Возникающие из-за этого ожоги и поражения пищеварительного тракта грозят развитием злокачественных опухолей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»