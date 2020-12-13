Названа ошибка, из-за которой стакан воды утром может привести к раку

Названа ошибка, из-за которой стакан воды утром может привести к раку13 декабря 2020
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Слишком горячий суп также угрожает здоровью
Считающаяся полезной привычка пить воду по утрам сразу после пробуждения может серьезно навредить здоровью, если не учитывать температуру жидкости.Об этом сообщает «Российская газета».
Так, при проблемах с желудком и сердечно-сосудистой системой не стоит пить натощак холодную воду.
Небезопасна и слишком горячая вода. При систематическом употреблении жидкости, температура которой выше 65 градусов, повреждается слизистая пищевода. Частые ожоги приводят к появлению все большего количества аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.
Оптимально для организма пить после пробуждения воду комнатной температуры - теплую. Причем, делать это можно как до чистки зубов, так и после процедуры. Материал об этом опубликован на платформе WeChat.
Ранее диетолог Елена Толоконникова объяснила, что опасно сразу же пить заваренный кипятком чай или есть очень горячий суп. Возникающие из-за этого ожоги и поражения пищеварительного тракта грозят развитием злокачественных опухолей.
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13 декабря 2020, 20:30
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