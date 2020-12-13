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В коми поселке загорелся жилой дом

В коми поселке загорелся жилой дом

13 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца/ Полыхающий дом в деревне Гавриловка
Молодые люди спасли хозяйку помещения

В одном из поселков коми республике вспыхнул частный дом. Портал PG11.ru узнал подробности происшествия. 

Как сообщает очевидец, дом загорелся 13 декабря в 13:30 в деревне Гавриловка. По словам очевидца, причиной пожара стало затопление внутридомовой печи. Огонь сначала распространился по чердачным помещениям, позже перекинулся в жилые комнаты.

Хозяйка дома находилась в жилой комнате и сначала не заметила возгорание. Однако позже огонь охватил все здание. К счастью, молодые люди помогли ей выбраться из горящего помещения. 

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Пожар

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