«Переведите лучше деньги людям»: сыктывкарцы высказались об отмене салюта

В Сыктывкаре отменили салют в честь Нового года. Вместо него деньги пойдут на благоустройство. В комментариях в нашей группе «ВКонтакте» сыктывкарцы высказали свое мнение по этому поводу.

Александр Николаевич

- Деньги потратят на благоустройство написано в статье! Кто этому поверит? Все деньги пойдут на годовые премии администрации ,они же так много сделали и очень устали.

Avgustina Kudravceva

- Ни за что не поверю, что большинство проголосовало против салюта! Зачем делать опрос , если уже решили эти деньги поделить между собой.

Мария Романенко

- Что за жизнь пошла? Праздника не хотят, салюта не хотят . Что с вами люди?

Анастасия Шатилова

- Интересно а кто голосовал против ? Я может с окна посмотрела салют.

Евгения Пономарева

- Вот и доживаем свой век как в дурдоме. Всего лишают, даже праздников. То, что происходит во время пандемии просто ужас. Скоро и противогазы носить будем.

Ольга Белова

- Лично я против не из-за короновируса ,а из-за того, что огромные деньги в пустую улетают. Хорошо, если что-то сделают для людей!

Дими Дими

- Переведите лучше деньги людям

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