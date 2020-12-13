«Переведите лучше деньги людям»: сыктывкарцы высказались об отмене салюта

«Переведите лучше деньги людям»: сыктывкарцы высказались об отмене салюта13 декабря 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Большинство остались довольны решением администрации
В Сыктывкаре отменили салют в честь Нового года. Вместо него деньги пойдут на благоустройство. В комментариях в нашей группе «ВКонтакте» сыктывкарцы высказали свое мнение по этому поводу.
Александр Николаевич
- Деньги потратят на благоустройство написано в статье! Кто этому поверит? Все деньги пойдут на годовые премии администрации ,они же так много сделали и очень устали.
Avgustina Kudravceva
- Ни за что не поверю, что большинство проголосовало против салюта! Зачем делать опрос , если уже решили эти деньги поделить между собой.
Мария Романенко
- Что за жизнь пошла? Праздника не хотят, салюта не хотят . Что с вами люди?
Анастасия Шатилова
- Интересно а кто голосовал против ? Я может с окна посмотрела салют.
Евгения Пономарева
- Вот и доживаем свой век как в дурдоме. Всего лишают, даже праздников. То, что происходит во время пандемии просто ужас. Скоро и противогазы носить будем.
Ольга Белова
- Лично я против не из-за короновируса ,а из-за того, что огромные деньги в пустую улетают. Хорошо, если что-то сделают для людей!
Дими Дими
- Переведите лучше деньги людям
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
13 декабря 2020, 17:24
Комментарии 1