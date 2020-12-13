Ученые назвали диету, которая может защитить от тяжелой формы коронавируса

Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы. Об этом сообщают «РИА Новости».

Специалисты отмечают, что малое содержание углеводов в рационе снижает процент жира и «плохого» холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Проведенные эксперименты показали, что подобная диета повышает уровень кетоновых тел в плазме, контролирующих в организме окислительный стресс и оказывающих противовоспалительное действие.

Ученые также отметили, что кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью.

Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19, - говорится в исследовании.

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