Названы автомобили, которые чаще всего угоняют

Автостраховщики составили список автомобилей, которые чаще всего угоняли в 2020 году. В список попали 10 моделе, пишет издание ФАН.

Среди наиболее угоняемых автомобилей: Toyota Camry, Lexus LX и Toyota RAV4. Чуть реже воры обращали внимание на Lexus RX и Hyundai Tucson. Во вторую пятерку автомобилей, которые чаще всего угоняли, попали Kia Sorento, ВАЗ-2121 Niva, Toyota Land Cruiser 200, Kia Rio и Mercedes-Benz S-Сlass.

Список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа украденных машин к общему количеству застрахованных в одной из компаний автомобилей. При этом в период пандемии частота угонов снизилась на 20%. На это повлияли ужесточение процедуры пересечения границ и весенние меры по ограничению передвижения на машинах.

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