Изящество и стиль: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Выглядеть на фото красиво - это настоящее искусство. Не все умеют хорошо позировать, и далеко не все обладают фотогеничностью. Но это, конечно, не касается сыктывкарок, которые публикуют свои снимки в Instagram. В этой подборке мы собрали шесть фото красавиц столицы Коми.

@panferovaleriya

@kristina_tomsha_

@ksenia.moshkovaa

@rochevaalena

@ragimova_brow

@ulanovasvetlana

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.