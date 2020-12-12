Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
Изящество и стиль: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Изящество и стиль: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

12 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
@ragimova_brow / instagram.com / Подборка снимков сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков эффектными снимками

Выглядеть на фото красиво - это настоящее искусство. Не все умеют хорошо позировать, и далеко не все обладают фотогеничностью. Но это, конечно, не касается сыктывкарок, которые публикуют свои снимки в Instagram. В этой подборке мы собрали шесть фото красавиц столицы Коми. 

@panferovaleriya

@kristina_tomsha_

@ksenia.moshkovaa

@rochevaalena

@ragimova_brow

@ulanovasvetlana

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Instagram Красота

Читайте также: Стройные фигуры и мягкие губы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Студенты, которые спасли тонущих детей в Сыктывкаре, рассказали, как это было Посмотреть все

Редакция рекомендует

10 декабря
Разбираемся вместе с «Pro Городом»: как выбрать шубу, чтобы через сезон она не стала лысой шкуркой? Читать
07 декабря
Обзор: сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара Читать
01 декабря
МФЦ Коми в цифрах: чем может похвастаться учреждение за 7 лет работы Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru