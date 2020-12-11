Будет ли действовать комендантский час в Сыктывкаре на Новый год?

Стало известно, смогут ли дети в Коми гулять в новогоднюю ночь, невзирая на ограничения по закону. В Госсовете Республики Коми заявили, что изменений в действии комендантского часа в ночь с 31 декабря на 1 января, и остальные праздничные дни не будет.

В Республике Коми действует региональный закон, в котором указано, что дети до 18 лет не могут находиться в общественных местах без сопровождения опекунов после 22.00. Вместо родителей детей могут сопровождать законные представители, либо люди, которые проводят мероприятия с участием несовершеннолетних. Запрет перестает действовать в 6.00. Также под понятие «общественное место» попадают улицы, скверы, парки, стадионы, заведения и торговые центры.

Если же ребенка остановят сотрудники полиции, то на родителей, либо законных представителей несовершеннолетнего могут наложить штраф от 500 до 1000 рублей. Для юридических лиц, на чьей территории заметят детей без сопровождения, штраф гораздо больше — от 5 000 до 10 000 рублей.

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