Если начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас, вы успеете выбрать презенты персонально каждому человеку, не будете стоять в очередях, а если закажите онлайн, ваш заказ доставят точно к сроку. Но встает главный вопрос: что подарить и при этом потратить немного денег? Коллектив «Pro Город Сыктывкар» подготовил для вас несколько идей бюджетных новогодних подарков стоимостью до 500 рублей.



Наталия Стремедловская, менеджер по продажам

- Детям можно купить набор посуды с любимым героем (кружка, тарелка, салатник). Поверьте, и аппетит будет отличный, и радости много.

Фото aliexpress.com

- Для коллеги, подруги или сестры можно купить подарочный набор в магазине косметики или красиво упакованные конфеты и, например, кофе. Для мамы и бабушки - набор полотенец или кухонной утвари с символикой наступающего года.

Фото izi.ua



Евгения Сычёва, корреспондент

- Лучший подарок — это книга! Особенно, если нужно уложиться в ограниченный бюджет. Это может быть как издание с рецептами для любителей проводить время на кухне, так и профессиональная литература. Если вы не уверены, любит ли человек бумажные книги и не знаете точно, что ему бы хотелось прочитать — подарите сертификат на покупку литературы в электронной библиотеке. В них часто бывают приятные акции и на 500 рублей может повезти купить целый ряд книг.

Одна из популярных онлайн-библиотек



Ольга Максимова, менеджер по продажам

- В Новый год невозможно обойтись без сладостей. Просто конфетами, конечно, никого не удивишь. Поэтому предлагаю сделать букет из сладостей своими руками. Закрепите конфеты на деревянных или пластиковых палочках для воздушных шаров с помощью клея или скотча. Чем больше конфет, тем презентабельнее букет. Не переусердствуйте, чтобы он не получился слишком тяжелый и громоздкий. Соберите конфеты на палочках в композицию, по кругу можно замаскировать лентой и зафиксировать.

- Можно добавить декоративные элементы: снежинки, звездочки, бантики - все зависит от вашей фантазии. В финале аккуратно оберните букет бумагой подходящего оттенка, а потом незаметно закрепите по кругу степлером или клеем, перевяжите композицию тонкой атласной лентой. Красивый и вкусный подарок готов!



Елена Миронова, копирайтер

- Чай или кофе - всегда отличный подарок. Или то и другое вместе. Можно купить развесной в специализированных отделах с разными добавками. Сделайте набор чаемана или кофемана: добавьте цитрусовые цукаты или орешки, красивую кружку или специальную баночку для хранения, несколько конфет.



Фото ftea.ru

- Но будет супер круто если испечете имбирные пряники или печенье с рождественским декором - это довольно просто и быстро, но в то же время так оригинально и душевно. Можно и детей подключить для их приготовления! И обязательно красиво оформите подарок: купите подарочную бумагу, бант или ленту и упакуйте набор на свой вкус.

Софья Мельникова, внештатный корреспондент

- Классная штука - аромалампа с маслами. Сама она стоит немного, поэтому в бюджет можно уложиться. Мне кажется, такую вещь можно подарить не только любителям Востока или всего экзотического. Эксперты утверждают, что масло лаванды помогает хорошо уснуть, перечной мяты, наоборот, взбодриться, апельсиновое помогает бороться со стрессом, розмарин и корица повышают концентрацию. Поэтому, такой подарок подойдет абсолютно всем, только узнайте у «одариваемого», что именно актуально для него.



Фото Яндекс. Дзен

- А ещё хороший, универсальный и полезный подарок - увлажнитель воздуха. В одном из гипермаркетов бытовой техники за 500 рублей можно найти небольшие и забавные по форме приборы: грибок, кактус, лампочка. Такой малыш подойдет людям, которые много работают за компьютером: сухой воздух не будет доставлять дискомфорт глазам и носу.



Фото irecommend.ru

Вам понравились наши идеи? Делитесь мнением в комментариях.