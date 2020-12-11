Фото дня в Сыктывкаре: пушистые созерцатели

Горожане делятся необычными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: пушистые созерцатели11 декабря 2020
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@sashechka__golovina
@sashechka__golovina
- Даже котейки любуются закатом #закат #сыктывкаркоми #pg11_фотодня #коты
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11 декабря 2020, 17:10
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