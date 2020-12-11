В Коми расследуют похищение новогоднего снеговика

В Коми расследуют похищение новогоднего снеговика11 декабря 2020
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Фото ухтинской программы «День»
Горожан призывают сообщить, если им что-то известно, по телефону
В Ухте появилась светящаяся елка, у которой стоял такой же снеговик, однако 10 декабря сказочный персонаж бесследно исчез. Горожане утверждают, что его украл мужчина с собакой. Об этом сообщила информационная программа «День».
Очевидцы сообщают, что снеговика унес чловек, которому было на вид 35-40 лет. Он «хорошо одет, трезвый, явно не бомж», гулял с собакой в этом районе.
- Сначала он дергал елку, но не смог ее вырвать, затем выдрал снеговика и спокойно понес его, - рассказали ухтинцы.
Как отмечает БНК, сообщение о краже имущества поступило в ухтинскую полицию 10 декабря. Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения рядом со школой и ведут поиск злоумышленника, проводится оценка нанесенного ущерба.
Руководство художественной школы призывает свидетелей происшествия или тех, кто увидит их снеговика на новом месте, сообщить по телефону в Ухте: 76-29-09.
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