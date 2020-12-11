Россиян предупредили о подорожании жилья в 2021

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России спрогнозировало среднюю цену на квадратный метр жилья в следующем году, сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства.

По данным министерства, средняя по стране цена квадратного метра составит 49 173 руб., что на 539 руб. выше, чем во втором полугодии текущего года, указано в сообщении.

Самый значительный рост цен на жилье ожидается в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа, там цена квадратного метра вырастет на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. руб., следует из приказа.

Единственным регионом, в котором стоимость недвижимости снизится, станет Бурятия. Там квадратный метр подешевеет с 78,18 тыс. до 61,26 тыс. руб., отмечает министерство. При этом неизменными цены на жилье останутся в 34 субъектах страны.

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