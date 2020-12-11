Сыктывкар в деталях: история кинотеатра, который построили на месте церкви

Сыктывкар в деталях: история кинотеатра, который построили на месте церкви11 декабря 2020
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Фото: oldsyktyvkar.ru / Кинотеатр «Родина»
Раньше кинотеатр «Родина» был центром культурного просвящение, однако сейчас это здание отдали под известный ночной клуб. Портал PG11.ru узнал, что из себя раньше представляло это здание.
Новое здание сыктывкарского кинотеатра в стиле неоконструктивизма на улице Ленина начали возводить в 1937 году.
Ранее на его месте находилась деревянная Стефановская церковь, которая стояла там с 1877 года на углу бывших улиц Сухановской (Бабушкина) и Троицкой (Ленина). В 1918 году все строения подворья были изъяты у монастыря. В 1921 церковь отдали под музей облсовнархоза, а в середине 1930-х и совсем снесли, а на освободившемся месте построили новый кинотеатр «Родина».
В начале там демонстрировали фильмы:
- «Моя любовь»;
- «Вратарь»;
- «Минин и Пожарский»;
- «Светлый путь»;
- «Большой вальс» (США);
- «Ошибка инженера Гарина» и другие.
В 1941 году штат кинотеатра состоял из 23 работников: 15 оркестрантов, 4 киномехаников, кочегара, пожарного возчика и дровосека.
В годы Великой Отечественной войны кинотеатр вел работу по патриотическому воспитанию граждан. Перед сеансами фильмов показывали военную кинохронику, кадры о подвигах труженников тыла. Сами же фильмы были пронизаны патриотической тематикой. Примечательно, что каждый месяц показывали по 5-10 новых фильмов.
К концу войны кинотеатр стал показывать фильмы голливудского производства: «Зорро», «Леди Гамильтон», «Мост Ватерлоо», «Тарзан» и другие.
В 2001 году здание кинотеатра было закрыто на ремонтно-реставрационные работы в связи с аварийным состоянием. В 2004 году начались ремонтные работы, которые вскоре были приостановлены из-за недофинансирования. В 2007 здание передано в собственность частной компании.
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11 декабря 2020, 13:20
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