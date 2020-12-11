Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
«Самое сложное — передавать родителям погибших детей»: спасатели из Коми стали лучшими в своей профессии

«Самое сложное — передавать родителям погибших детей»: спасатели из Коми стали лучшими в своей профессии

11 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Ильи Дьячкова / Спасатели из Коми стали лучшими в своей професии
Мужчины поделились деталями своей работы

Спасатели из Коми приняли участие в конкурсах и доказали, что их профессионализм не знает границ. Портал PG11.ru взял интервью у горноспасателя Павла Синкевича и спасателя Ильи Дьячкова, которых призначи лучшими в своем деле.

Ежегодно в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» проводится конкурс на звание лучшего горноспасателя Министерства МЧС России. В этом году звание лучшего горноспасателя МЧС России заслужил командир отделения Ярегского взвода филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» Павел Синкевич

Мужчина рассказал, что до ВГСЧ работал на угольной шахте города Инта, а в 2008 решил стать горноспасателем.

— Такое решение принял потому, что сам был шахтером. Хотелось помогать горнякам, ну, и, плюс воспитание. Очень благодарен своим родителям за правильное воспитание!

Когда мы задавали Павлу вопросы, он был на ликвидации аварии, поэтому сообщил, что ему, конечно, приятно, но разобраться в своих чувствах еще не успел.

Мужчина объяснил, чем спасатель отличается от горноспасателя:

— Разница между спасателем и горноспасателем огромна. Горноспасатель специализируется на подземных пожарах, где нет шанса на ошибку, от твоих действий зависит не только чья-то жизнь, но и своя собственная. Как говорится, от подземного пожара в сторону не отойдешь. Специфика тушения совершенно другая, хотя схоже оборудование для тушения. Также при добыче различных полезных ископаемых подземным способом сталкиваешься с другими видами аварий: обрушение, горный удар, взрыв, затопление, травмы шахтеров и так далее. Со всем этим мы работаем.

Павел уверен, что если горноспасатель — хороший специалист, все дается сравнительно легко.

— Каждый горноспасатель достоин уважения! Каждую аварию, каждый инцидент мы помним, ведь это чья-то спасенная жизнь, радость в семьях, что отцы, мужья, сыновья вернулись живыми и здоровыми со смены.

Также завершился конкурс «Лучший спасатель», который проводился среди работников «СПАС-КОМИ». В нем приняли участие 15 спасателей из восьми районов республики. Сильнейшим спасателем «СПАС-КОМИ» признали Илью Дьячкова.

Мужчина признался, что не придает особого значения своей победе:

— Да, честно говоря, ничего не чувствую по этому поводу. У нас все достойны этого звания. Все выполняем одну работу. Некогда думать об этом. Работа продолжается, люди в помощи нуждаются. И не только люди.

Илья рассказал, что спасателям приходится работать буквально везде: на воде, под водой, на высоте, на земле и под землей.

— Для спасателя любой выезд особенный, ни один не похож на другой. Раз в год приходится выезжать и на спасение кота с дерева или что-то подобное. Не часто и слава богу.

Илья поделился, что в его работе дается ему тяжелее всего:

— Всегда самое сложное — погибших детей передавать родителям. Не считал, сколько было таких случаев. Хватает. Справляться помогает беседа с товарищами, с более опытными ребятами. А также у нас проходит психологическая подготовка спасателей на сменах. Постоянно чему-то учимся и совершенствуемся.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Портал PG11.ru поздравляет спасателей с победами и желает дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

КОММЕНТИРОВАТЬ
МЧС Работа

Читайте также: В Коми пожарные вынесли из пожара годовалых двойняшек

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Студенты, которые спасли тонущих детей в Сыктывкаре, рассказали, как это было Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Разбираемся вместе с «Pro Городом»: как выбрать шубу, чтобы через сезон она не стала лысой шкуркой? Читать
07 декабря
Обзор: сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара Читать
01 декабря
МФЦ Коми в цифрах: чем может похвастаться учреждение за 7 лет работы Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru