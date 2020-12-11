«Самое сложное — передавать родителям погибших детей»: спасатели из Коми стали лучшими в своей профессии

Спасатели из Коми приняли участие в конкурсах и доказали, что их профессионализм не знает границ. Портал PG11.ru взял интервью у горноспасателя Павла Синкевича и спасателя Ильи Дьячкова, которых призначи лучшими в своем деле.

Ежегодно в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» проводится конкурс на звание лучшего горноспасателя Министерства МЧС России. В этом году звание лучшего горноспасателя МЧС России заслужил командир отделения Ярегского взвода филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» Павел Синкевич.

Мужчина рассказал, что до ВГСЧ работал на угольной шахте города Инта, а в 2008 решил стать горноспасателем.

— Такое решение принял потому, что сам был шахтером. Хотелось помогать горнякам, ну, и, плюс воспитание. Очень благодарен своим родителям за правильное воспитание!

Когда мы задавали Павлу вопросы, он был на ликвидации аварии, поэтому сообщил, что ему, конечно, приятно, но разобраться в своих чувствах еще не успел.

Мужчина объяснил, чем спасатель отличается от горноспасателя:

— Разница между спасателем и горноспасателем огромна. Горноспасатель специализируется на подземных пожарах, где нет шанса на ошибку, от твоих действий зависит не только чья-то жизнь, но и своя собственная. Как говорится, от подземного пожара в сторону не отойдешь. Специфика тушения совершенно другая, хотя схоже оборудование для тушения. Также при добыче различных полезных ископаемых подземным способом сталкиваешься с другими видами аварий: обрушение, горный удар, взрыв, затопление, травмы шахтеров и так далее. Со всем этим мы работаем.

Павел уверен, что если горноспасатель — хороший специалист, все дается сравнительно легко.

— Каждый горноспасатель достоин уважения! Каждую аварию, каждый инцидент мы помним, ведь это чья-то спасенная жизнь, радость в семьях, что отцы, мужья, сыновья вернулись живыми и здоровыми со смены.

Также завершился конкурс «Лучший спасатель», который проводился среди работников «СПАС-КОМИ». В нем приняли участие 15 спасателей из восьми районов республики. Сильнейшим спасателем «СПАС-КОМИ» признали Илью Дьячкова.

Мужчина признался, что не придает особого значения своей победе:

— Да, честно говоря, ничего не чувствую по этому поводу. У нас все достойны этого звания. Все выполняем одну работу. Некогда думать об этом. Работа продолжается, люди в помощи нуждаются. И не только люди.

Илья рассказал, что спасателям приходится работать буквально везде: на воде, под водой, на высоте, на земле и под землей.

— Для спасателя любой выезд особенный, ни один не похож на другой. Раз в год приходится выезжать и на спасение кота с дерева или что-то подобное. Не часто и слава богу.

Илья поделился, что в его работе дается ему тяжелее всего:

— Всегда самое сложное — погибших детей передавать родителям. Не считал, сколько было таких случаев. Хватает. Справляться помогает беседа с товарищами, с более опытными ребятами. А также у нас проходит психологическая подготовка спасателей на сменах. Постоянно чему-то учимся и совершенствуемся.

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Портал PG11.ru поздравляет спасателей с победами и желает дальнейших успехов в профессиональной деятельности!