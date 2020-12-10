В дом культуры в сыктывкарском поселке вломился дикий зверь

Необычное расследование провели жители поселка Трехозерка, куда заявился дикий зверь. Животное проникло в дом культуры и навело там шороху, о чем очевидцы рассказали порталу PG11.ru.

- Вчера стали свидетелями ночного «нападения» лесного зверя на Дом культуры поселка Трехозерка. Придя утром на работу обнаружили, что кто-то проник внутрь здания, съел всю выпечку, прошёлся по всем кабинетам, оставляя за собой предметы своей жизнедеятельности, разбил огромное зеркало на стене. Мы были в недоумении, но, просмотрев запись с видеокамер – улыбнулись. Оказалось, к нам в гости приходила куница. Наделала делов и скрылась с места преступления.

Позже оказалось, что далеко зверек не ушел, и людям удалось его изловить. Впрочем, томиться в заточении животному пришлось недолго – его отпустили на волю, в лес. Проделки зверька запечатлели на видео.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»