Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
В дом культуры в сыктывкарском поселке вломился дикий зверь

В дом культуры в сыктывкарском поселке вломился дикий зверь

10 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com
Проделки зверька запечатлели на видео

Необычное расследование провели жители поселка Трехозерка, куда заявился дикий зверь. Животное проникло в дом культуры и навело там шороху, о чем очевидцы рассказали порталу PG11.ru.

- Вчера стали свидетелями ночного «нападения» лесного зверя на Дом культуры поселка Трехозерка. Придя утром на работу обнаружили, что кто-то проник внутрь здания, съел всю выпечку, прошёлся по всем кабинетам, оставляя за собой предметы своей жизнедеятельности, разбил огромное зеркало на стене. Мы были в недоумении, но, просмотрев запись с видеокамер – улыбнулись. Оказалось, к нам в гости приходила куница. Наделала делов и скрылась с места преступления.

Позже оказалось, что далеко зверек не ушел, и людям удалось его изловить. Впрочем, томиться в заточении животному пришлось недолго – его отпустили на волю, в лес. Проделки зверька запечатлели на видео.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
ProGorod платит за новости Видео Животные

Читайте также: Сыктывкарские газовики спасли из огня Котю (фото)

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Оксана Бенгерт (Сливец) получет гонорар в размере 300 рублей за видео. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Студенты, которые спасли тонущих детей в Сыктывкаре, рассказали, как это было Посмотреть все

Редакция рекомендует

08 декабря
Разбираемся вместе с «Pro Городом»: как выбрать шубу, чтобы через сезон она не стала лысой шкуркой? Читать
07 декабря
Обзор: сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара Читать
01 декабря
МФЦ Коми в цифрах: чем может похвастаться учреждение за 7 лет работы Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru