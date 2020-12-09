Фото дня в Сыктывкаре: свиристели и немного интересных фактов о них

Фото дня в Сыктывкаре: свиристели и немного интересных фактов о них09 декабря 2020
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@olezhiq_q
Горожане делятся необычными кадрами
@olezhiq_q
- Свиристели – птицы перелетные, прибывают в наши края на зимовку. Масса представителей этого вида достигает 60 грамм, длина тела – до 20 см. У птиц короткие лапки, на голове большой розовый хохолок, оперение – розовато-сизое. На черных крыльях яркие белые и желтые полосы, возле глаз и горла черная полоса. На хвосте желтый кант, а на маховых перьях красные кончики. Эти птицы едят столько ягод, что они начинают бродить в птичьем желудке. От этого птичка не может ориентироваться в пространстве и врезается в любое препятствие. Это явление называется «пьяные свиристели».
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