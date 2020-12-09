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Президент поручил начать вакцинацию от COVID-19 в Коми на этой неделе

Президент поручил начать вакцинацию от COVID-19 в Коми на этой неделе

09 декабря 2020 Возрастное ограничение: 6+
РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Минздраву поручено до 11 декабря представить в Правительство логистические паспорта готовности

Президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей уже на этой неделе во всех регионах, пишет «КП Коми».

Главе Коми предстоит в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 7 декабря.

Владимир Уйба лично должен обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику её проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдалённых районов. О результатах этой работы он обязан доложить в Минздрав уже сегодня.

Самому Минздраву поручено до 11 декабря представить в Правительство логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов страны.

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