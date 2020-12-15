«Нет вакцин, сказали обращаться к Уйбе»: врач заявила, что прививки от коронавируса в Коми до сих пор не поступили

В нашу редакцию обратилась врач, которая заявила, что несмотря на публикации СМИ, вакцин от коронавируса в Коми до сих пор нет.

Вакцин нет

В своем обращении женщина заявила, что 8 декабря на одном из телеканалов республики вышел сюжет, в котором заявлялось, что начатлась вакцинация врачей, которые работают с больными коронавирусом. Однако, по ее словам, этот сюжет - ложь.

Мы обратились в ковидный центр, там нам заявили: «Вакцин нет, обращайтесь к Уйбе». Как это понимать, когда одни из главных СМИ республики заявляют, что вакцинацию начали, а на самом деле «Спутника-V» в Коми до сих пор нет? - вопрошает сыктывкарка.

Врач ссылалась на сюжет ГТРК «Коми Гор», который вышел 8 декабря. В нем заявлялось, что в республику прибыло 300 доз вакцины «Спутник-V» и началась вакцинация врачей, которые работают в «красной зоне».

Также женщина отметила, что на этом бесчинства Минздрава Коми не заканчиваются. По ее словам, врачей, которые работают с больными коронавирусом, переводят в другие отделения, чтобы сократить количество надбавок за работу в опасных условиях.

Комментарий Минздрава

В Министерстве здравоохранения Республики Коми заявили, что эти обвинения - ложные. На 3 декабря в республику поступило 500 доз вакцины против коронавируса. До конца года должны завезти еще 210 препаратов.



Первая партия в количестве 300 доз поступила в сыктывкарскую поликлинику №3. В этом году вакцинация против коронавируса будет проводиться в прививочных кабинетах шести государственных медицинских организациях:

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городскаяполиклиника №3»;

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»;

ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»;

ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»;

ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»;

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ».

В первую очередь будут прививаться медицинские работники, которые оказывают помощь больным COVID-19. Вакцинацию начали проводить с 5 декабря 2020 года с соблюдением интервала между первой и второй дачей в 3 недели. На 8 декабря всего вакцинировали 24 человека.

Также в Минздраве отметили, что перевод врачей из ковидного центра в другие медицинские организации не осуществляется, за исключением случаев по желанию сотрудников.

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