Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду

Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду

09 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Эти советы помогут вам сохранить своё здоровье и здоровье ваших близких

Вирусам, в том числе и любому виду коронавирусов, для выживания и репродукции необходимы хозяева - животное или человек. Пищевые продукты не могут выступать в роли подходящего для вируса хозяина. 

Однако это отнюдь не отменяет важности соблюдения гигиены при обращении с пищевыми продуктами. Таким образом вы предотвратите попадание патогенных бактерий, грибов и вирусов в свою пищу.

Какие же правила необходимо соблюдать при приготовлении и употреблении пищи, чтобы обезопасить себя и своих близких?

  • Тщательно мойте руки с мылом до и после того, как посетили магазин
  • Не прикасайтесь к лицу руками во время совершения покупок и во время приготовления пищи
  • Всегда хорошо мойте руки перед едой и перед приготовлением пищи
  • Всегда тщательно мойте фрукты и овощи
  • Не готовьте еду для других членов семьи, если вы простудились или заболели
  • Не чихайте и не кашляйте над едой. Если вам все же нужно чихнуть, сделайте это во внутренний сгиб локтя или используйте бумажные салфетки. Не забудьте вымыть руки до того, как продолжите готовить или есть
  • Не делитесь едой, которая уже была на вашей тарелке, или напитками из своего стакана, особенно, если вы простужены
  • При приготовлении пищи используйте только чистую посуду и кухонные принадлежности
  • Если для мытья посуды вы используете посудомоечную машину, температура воды в ней должна быть не менее 60૦С
  • Полотенца для рук и кухонные полотенца также следует стирать при температуре не менее 60०С
  • Помните, что употребление в пищу продуктов, которые не были должным образом приготовлены или транспортировались с несоблюдением температурного режима, представляет риск для вашего здоровья
  • Если не хотите готовить сами, старайтесь заказывать блюда из мест общественного питания, которые вы хорошо знаете и которым доверяете
  • Убедитесь, что доставленные вам блюда свежие. Помните, что бактерии размножаются очень быстро при комнатной температуре, поэтому соблюдение необходимых условий транспортировки блюд чрезвычайно важно
  • Используйте свои собственные столовые приборы, а не пластиковые столовые приборы, особенно если они не находятся в индивидуальной упаковке
  • Максимально ограничьте физический контакт с работником общественного питания или доставщиком. Не принимайте свой заказ из рук в руки

Следуйте этим советам, они помогут вам сохранить своё здоровье и здоровье ваших близких.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Еда Коронавирус

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре раскрыто убийство мужчины, тело которого нашли в люке Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Испытано на себе: как выбрать шубу, чтобы через сезон она не стала лысой шкуркой? Читать
07 декабря
Обзор: сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара Читать
01 декабря
МФЦ Коми в цифрах: чем может похвастаться учреждение за 7 лет работы Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru