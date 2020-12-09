Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду

Эти советы помогут вам сохранить своё здоровье и здоровье ваших близких
Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду09 декабря 2020
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Вирусам, в том числе и любому виду коронавирусов, для выживания и репродукции необходимы хозяева - животное или человек. Пищевые продукты не могут выступать в роли подходящего для вируса хозяина.
Однако это отнюдь не отменяет важности соблюдения гигиены при обращении с пищевыми продуктами. Таким образом вы предотвратите попадание патогенных бактерий, грибов и вирусов в свою пищу.
Какие же правила необходимо соблюдать при приготовлении и употреблении пищи, чтобы обезопасить себя и своих близких?
- Тщательно мойте руки с мылом до и после того, как посетили магазин
- Не прикасайтесь к лицу руками во время совершения покупок и во время приготовления пищи
- Всегда хорошо мойте руки перед едой и перед приготовлением пищи
- Всегда тщательно мойте фрукты и овощи
- Не готовьте еду для других членов семьи, если вы простудились или заболели
- Не чихайте и не кашляйте над едой. Если вам все же нужно чихнуть, сделайте это во внутренний сгиб локтя или используйте бумажные салфетки. Не забудьте вымыть руки до того, как продолжите готовить или есть
- Не делитесь едой, которая уже была на вашей тарелке, или напитками из своего стакана, особенно, если вы простужены
- При приготовлении пищи используйте только чистую посуду и кухонные принадлежности
- Если для мытья посуды вы используете посудомоечную машину, температура воды в ней должна быть не менее 60૦С
- Полотенца для рук и кухонные полотенца также следует стирать при температуре не менее 60०С
- Помните, что употребление в пищу продуктов, которые не были должным образом приготовлены или транспортировались с несоблюдением температурного режима, представляет риск для вашего здоровья
- Если не хотите готовить сами, старайтесь заказывать блюда из мест общественного питания, которые вы хорошо знаете и которым доверяете
- Убедитесь, что доставленные вам блюда свежие. Помните, что бактерии размножаются очень быстро при комнатной температуре, поэтому соблюдение необходимых условий транспортировки блюд чрезвычайно важно
- Используйте свои собственные столовые приборы, а не пластиковые столовые приборы, особенно если они не находятся в индивидуальной упаковке
- Максимально ограничьте физический контакт с работником общественного питания или доставщиком. Не принимайте свой заказ из рук в руки
Следуйте этим советам, они помогут вам сохранить своё здоровье и здоровье ваших близких.
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09 декабря 2020, 10:34
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