Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду

Вирусам, в том числе и любому виду коронавирусов, для выживания и репродукции необходимы хозяева - животное или человек. Пищевые продукты не могут выступать в роли подходящего для вируса хозяина.

Однако это отнюдь не отменяет важности соблюдения гигиены при обращении с пищевыми продуктами. Таким образом вы предотвратите попадание патогенных бактерий, грибов и вирусов в свою пищу.

Какие же правила необходимо соблюдать при приготовлении и употреблении пищи, чтобы обезопасить себя и своих близких?

Тщательно мойте руки с мылом до и после того, как посетили магазин

Не прикасайтесь к лицу руками во время совершения покупок и во время приготовления пищи

Всегда хорошо мойте руки перед едой и перед приготовлением пищи

Всегда тщательно мойте фрукты и овощи

Не готовьте еду для других членов семьи, если вы простудились или заболели

Не чихайте и не кашляйте над едой. Если вам все же нужно чихнуть, сделайте это во внутренний сгиб локтя или используйте бумажные салфетки. Не забудьте вымыть руки до того, как продолжите готовить или есть

Не делитесь едой, которая уже была на вашей тарелке, или напитками из своего стакана, особенно, если вы простужены

При приготовлении пищи используйте только чистую посуду и кухонные принадлежности

Если для мытья посуды вы используете посудомоечную машину, температура воды в ней должна быть не менее 60૦С

Полотенца для рук и кухонные полотенца также следует стирать при температуре не менее 60०С

Помните, что употребление в пищу продуктов, которые не были должным образом приготовлены или транспортировались с несоблюдением температурного режима, представляет риск для вашего здоровья

Если не хотите готовить сами, старайтесь заказывать блюда из мест общественного питания, которые вы хорошо знаете и которым доверяете

Убедитесь, что доставленные вам блюда свежие. Помните, что бактерии размножаются очень быстро при комнатной температуре, поэтому соблюдение необходимых условий транспортировки блюд чрезвычайно важно

Используйте свои собственные столовые приборы, а не пластиковые столовые приборы, особенно если они не находятся в индивидуальной упаковке

Максимально ограничьте физический контакт с работником общественного питания или доставщиком. Не принимайте свой заказ из рук в руки

Следуйте этим советам, они помогут вам сохранить своё здоровье и здоровье ваших близких.