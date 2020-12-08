Фото дня в Сыктывкаре: загадочный зимний туман

Фото дня в Сыктывкаре: загадочный зимний туман08 декабря 2020
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@vladmakeenkov
Горожане делятся необычными кадрами
@vladmakeenkov
Уже расцвело и солнце медленно поднималось из-за горизонта, мелькая между деревьями. На удивление было тепло и даже жарко, хотя градусник показывал -15. Мы уже собирались рыбачить, как вдруг увидели, что вдалеке начал стелиться туман. Вначале его было еле видно, но затем он всё усиливался и усиливался и уже дошёл до нас. Я очень сильно обрадовался и удивился, ведь последний раз видел такое год назад, но тогда на улице было намного холоднее, около -30 градусов.
Туман выделил солнце и стало видно его лучики, пробивающиеся сквозь лес. Так как это явление быстро приходящее и быстро уходящее, я, не долго думая, достал фотоаппарат и начал делать фотографии, но в один момент, когда я нажал на кнопку спуска, он резко выключился. В видоискателе появились чёрные полосы и картинка стала размыта. Я испугался, подумал, что сломался затвор, ведь и у него есть свой предел. Больше всего я переживал не из-за того, что придётся менять затвор, а из-за того, что я упускаю такое редкое явление, как зимний туман. Но потом я решил заменить аккумулятор и фотик вновь заработал. Видимо из-за мороза батарея просто разрядилась, а я этого сразу и не понял, ведь ни разу такого не было, даже когда я снимал в -35.
В общем, тем утром было сделано много прекрасных и интересных фотографий, которые вы в последствии увидите в моём профиле. А пока вот парочка из них.
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