В России предпринимателям дали отсрочку по долгам еще на три месяца

Для представителей малого и среднего предпринимательства, работающих в пострадавших из-за коронавируса отраслях, на три месяца продлили сроки уплаты налогов и страховых взносов.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Коми, для оплаты налогов и страховых взносов им также предусмотрена рассрочка в виде оплаты 1/12 части ежемесячно. Например, страховые взносы за март вносятся не позднее 15 апреля. Сейчас срок продлен на 9 месяцев, то есть до 15 января 2021 года, а с учетом новой рассрочки первую 1/12 часть платежа следует оплатить до 1 марта 2021 года (т.к. 28 февраля – выходной), последнюю часть – не позднее 31 января 2022 года.

При этом для переноса сроков уплаты налогов никаких специальных заявок в налоговый орган подавать не нужно. Проверить, имеет ли предприниматель или организация право на рассрочку или иные меры поддержки можно с помощью специального сервиса на сайте налоговой службы.

Напомним, ранее для бизнеса из пострадавших отраслей действовало освобождение от налогов и сборов за II квартал 2020 года, а также была установлена ставка 0% по страховым взносам. Нулевой ставкой в Коми воспользовались более 2,5 тыс. субъектов бизнеса на сумму более 383 млн. рублей.

Кроме того с 1 апреля предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов для выплат физлицам за месяц, превышающим МРОТ (15% вместо 30). За 2 квартал данным тарифом воспользовались более 3 тыс. представителей бизнеса на сумму страховых взносов более 348 млн. рублей.

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