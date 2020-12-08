На имя генерального директора АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павла Курлыгина пришло письмо от жительницы Сыктывкара Елены Русаковой, в котором она выражает слова благодарности сотрудникам компании за спасение ее кота на пожаре.

Напомним, 16 ноября в местечке Лесазовод произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в г.Сыктывкаре в составе мастера Евгения Шевченюка и слесаря Ивана Яркова оказалась на пожаре одними из первых. По распоряжению МЧС дом был отключен от газоснабжения, выполнены необходимые мероприятия, газовики ожидали приезда пожарных расчетов. В это время к Евгению и Ивану обратилась женщина и рассказала, что в квартире остался кот. Отказать плачущей женщине было невозможно.

- Я понимаю, что многие подумают, ну что такое кот, но он тоже член нашей семьи. Когда начался пожар, испугавшись я выбежала из квартиры, взяв с собой одну кошку, а Котя куда-то спрятался. Подошла к газовикам и попросила их помочь найти кота. От нашей семьи большое спасибо ребятам за отзывчивость. Так приятно, что есть среди нас такие неравнодушные люди, - рассказала Елена Русакова.

Бригады аварийно-диспетчерской службы выезжают на все пожары, если чрезвычайная ситуация происходит на газифицированных объектах. Специалисты газовой службы проходят профессиональное обучение и получают удостоверения на право участия в газоспасательных работах. За 11 месяцев 2020 аварийно-диспетчерская служба компании «Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в г.Сыктывкаре выезжала на пожары 165 раз.

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