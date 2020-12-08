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Сыктывкарские газовики спасли из огня Котю (фото)

Сыктывкарские газовики спасли из огня Котю (фото)

08 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Газпром межрегионгаз Ухта
Бригада АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» оказалась на пожаре одними из первых.

На имя генерального директора АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павла Курлыгина пришло письмо от жительницы Сыктывкара Елены Русаковой, в котором она выражает слова благодарности сотрудникам компании за спасение ее кота на пожаре.

Напомним, 16 ноября в местечке Лесазовод произошел пожар в двухэтажном деревянном доме.Бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в г.Сыктывкаре в составе мастера Евгения Шевченюка и слесаря Ивана Яркова оказалась на пожаре одними из первых.По распоряжению МЧС дом был отключен от газоснабжения, выполнены необходимые мероприятия, газовики ожидали приезда пожарных расчетов. В это время к Евгению и Ивану обратилась женщина и рассказала, что в квартире остался кот. Отказать плачущей женщине было невозможно.

- Я понимаю, что многие подумают, ну что такое кот, но он тоже член нашей семьи. Когда начался пожар, испугавшись я выбежала из квартиры, взяв с собой одну кошку, а Котя куда-то спрятался. Подошла к газовикам и попросила их помочь найти кота. От нашей семьи большое спасибо ребятам за отзывчивость. Так приятно, что есть среди нас такие неравнодушные люди, - рассказала Елена Русакова.

Бригады аварийно-диспетчерской службы выезжают на все пожары, если чрезвычайная ситуация происходит на газифицированных объектах. Специалисты газовой службы проходят профессиональное обучение и получают удостоверения на право участия в газоспасательных работах.  За 11 месяцев 2020 аварийно-диспетчерская служба компании «Газпром газораспределение Сыктывкар» филиал в г.Сыктывкаре выезжала на пожары 165 раз.

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