В России разрешат уничтожать незаконную древесину

Незаконно добытую древесину разрешат уничтожать — такие поправки в КоАП и Уголовно-процессуальный кодекс, как выяснили «Известия», разработаны Минфином.

Изменения предполагают, что порядок утилизации или реализации изъятого правоохранительными органами нелегально заготовленного леса предстоит определить правительству. Как пояснили в министерстве, такие меры планируется предпринять для декриминализации лесной отрасли и выполнения поручений президента.

- Согласно частям 2 и 3 статьи 26.6 КоАП вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых оно находится, обязаны принять меры по обеспечению их до разрешения дела по существу, а также по окончании рассмотрения дела. При этом хранение древесины как вещественных доказательств требует наличия не только площадей, обслуживание которых влечет финансовые затраты, но и обеспечения специальных условий хранения, — говорится в пояснительных документах.

В Госдуме согласны, что проблему надо решать, но выступают против уничтожения древесины — ее депутаты предлагают раздавать людям. Эксперты считают предложение ведомства разумным, если речь идет об уже сгнившем и потерявшем свои свойства в результате долгого хранения товаре.

В прошлом году было возбуждено 5709 дел об административных правонарушениях, предметами правонарушений по которым являлись древесина и изделия из нее на сумму свыше 3 млрд рублей.

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