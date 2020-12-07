Фото дня в Сыктывкаре: красные мазки на белом полотне

Горожане делятся необычными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: красные мазки на белом полотне07 декабря 2020
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@serega_s93
@serega_s93
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07 декабря 2020, 20:00
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