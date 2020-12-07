Обзор: сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара

Обзор: сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара07 декабря 2020
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Фото: Виктор Конюхов/ Искусственные елки
Самые дешевые можно купить за 80 рублей
Совсем скоро сыктывкарцы будут украшать квартиру к новогодним праздникам. Портал PG11.ru узнал, сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара.
Как оказалось, в сыктывкарских магазинах можно найти елки любой ценовой категории. К примеру, в гипермаркете Fixprice елки стоят всего 80-90 рублей. Однако по размеру они не подойдут к большому празднованию. Но хотя бы украсят рабочий стол в офисе.
Елки стандартного формата стоят дороже. К примеру, в «Ленте» их ассортимент намного больше. Там есть искусственные деревья абсолютно разных форматов, но цена средней елки начинается от 3000 рублей и заканчивается 9000 рублями.
Одни из самых дорогих елок оказались в ЦУМе. В специализированном новогоднем магазине продаются большие елки, однако их цена начинается от 6000 рублей и заканчивается 15000 рублями.
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07 декабря 2020, 15:25
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