Обзор: сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара

Совсем скоро сыктывкарцы будут украшать квартиру к новогодним праздникам. Портал PG11.ru узнал, сколько стоят искусственные елки в магазинах Сыктывкара.

Как оказалось, в сыктывкарских магазинах можно найти елки любой ценовой категории. К примеру, в гипермаркете Fixprice елки стоят всего 80-90 рублей. Однако по размеру они не подойдут к большому празднованию. Но хотя бы украсят рабочий стол в офисе.

Елки стандартного формата стоят дороже. К примеру, в «Ленте» их ассортимент намного больше. Там есть искусственные деревья абсолютно разных форматов, но цена средней елки начинается от 3000 рублей и заканчивается 9000 рублями.

Одни из самых дорогих елок оказались в ЦУМе. В специализированном новогоднем магазине продаются большие елки, однако их цена начинается от 6000 рублей и заканчивается 15000 рублями.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»