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В Госдуме предложили отказаться от длинных новогодних выходных

В Госдуме предложили отказаться от длинных новогодних выходных

07 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
В 2021 году россиян ждут десятидневные январские каникулы

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает правильным отказаться от длинных новогодних каникул, сообщают РИА Новости.

- Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось. — Прим. ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет, — пояснил он РИА Новости.

Собеседник агентства также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.

- Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь-то зачем это делать, — добавил парламентарий.

В 2021 году россиян ждут десятидневные январские каникулы. Последний день текущего года объявлен рабочим, но на местном уровне это можно изменить. Так, 31 декабря уже сделали выходным в Белгородской, Курской, Владимирской и Мурманской областях, Ставропольском крае, а также в Татарстане и Крыму.

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