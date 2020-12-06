Фото дня от сыктывкарца: пламенный диск солнца тонет в море лесов

Горожане делятся необычными кадрами
Фото дня от сыктывкарца: пламенный диск солнца тонет в море лесов06 декабря 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Вот такой огненный закат вчера был
#природавокругнас
#природасевера
#природароссии
#закатыроссии
#красотаприроды
#фотоманитнас
#photorussia
#sunsetsrussia
#fierysunset
#natgeoru
#natgeo
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0