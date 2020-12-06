Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред здоровью. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, пишет РИА Новости.

В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, поскольку в большом количестве они могут спровоцировать негативную реакцию организма.

- Бывают такие истории, что так соскучился по мандаринам и запаху детства, что съел сразу килограмм мандаринов или апельсинов — цитрусовых, и получил со стороны организма негативную реакцию, аллергическое проявление, — сказала врач.

Соломатина отметила, что морские деликатесы также стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, способные ухудшить самочувствие некоторых людей.

Не менее опасны для аллергиков орехи и яркие специи, напомнила диетолог. Чаще всего эти продукты «завуалированы» в блюдах, поэтому перед приемом блюда нужно обязательно уточнить его состав, заключила она.

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